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    وفاة الكاتب الصحفي الكبير سليمان الحكيم

    09:08 ص السبت 05 أكتوبر 2019
    وفاة الكاتب الصحفي الكبير سليمان الحكيم

    الكاتب سليمان الحكيم

    القاهرة- مصراوي:

    توفيَّ في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، الكاتب الصحفي سليمان الحكيم.

    وأعلنت إسراء الحكيم، ابنة الكاتب الكبير الخبر عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلة: "بابا فى ذمة الله

    إنا لله وإنا إليه راجعون".

    ونعى محمود كمال، عضو مجلس نقابة الصحفيين، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، الكاتب الكبير، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

    يذكر أن الكاتب الراحل كان عضوًا بالمجلس الأعلى للصحافة، وترأس تحرير جريدة الجيل، وله العديد من المقالات بمجلة أكتوبر والصحف المعارضة والمستقلة والقومية.

    سليمان الحكيم وفاة سليمان الحكيم إسراء الحكيم فيسبوك نقابة الصحفيين
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