حدث في 8 ساعات| جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. وآل الشيخ يتوعد محمد علي

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها: القوات المسلحة تهنئ الرئيس عب الفتح السيسي بمناسبة احتفالات اعياد أكتوبر المجيدة، انطلاق اجتماعات وزراء الرى فى السودان لبحث ملف سد النهضة .

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: