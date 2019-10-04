حدث في 8 ساعات| جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. وآل الشيخ يتوعد محمد علي
كتب- أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الجمعة، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها: القوات المسلحة تهنئ الرئيس عب الفتح السيسي بمناسبة احتفالات اعياد أكتوبر المجيدة، انطلاق اجتماعات وزراء الرى فى السودان لبحث ملف سد النهضة .
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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