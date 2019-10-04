أكثر الكلمات إنتشاراً

تخفيض أسعار البنزين أسعار الغاز أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

حدث في 8 ساعات| جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. وآل الشيخ يتوعد محمد علي

06:15 م الجمعة 04 أكتوبر 2019
حدث في 8 ساعات| جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.. وآل الشيخ يتوعد محمد علي

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، عددًا من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها: القوات المسلحة تهنئ الرئيس عب الفتح السيسي بمناسبة احتفالات اعياد أكتوبر المجيدة، انطلاق اجتماعات وزراء الرى فى السودان لبحث ملف سد النهضة .

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مفاوضات سد النهضة السيسي احتفالات أكتوبر المجيدة السودان القوات المسلحة

الخبر التالى:

أبوشقة يهنئ الرئيس والشعب بذكرى نصر أكتوبر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان