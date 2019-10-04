  • عاجل:الحكومة تحسم الجدل: لا ضرائب جديدة على السيارات المحلية والمستوردة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تخفيض أسعار البنزين أسعار الغاز أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس سد النهضة

    "الاتصالات": مشروعات لتوصيل كابلات الإنترنت "الفايبر" حتى المنازل

    11:14 ص الجمعة 04 أكتوبر 2019
    "الاتصالات": مشروعات لتوصيل كابلات الإنترنت "الفايبر" حتى المنازل

    كابلات الإنترنت

    كتب - محمد غايات:

    نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقسيم الشركة المصرية للاتصالات.

    وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية لتقسيم الشركة المصرية للاتصالات، وستظل شركة واحدة تعمل كمُشغل متكامل لكل خدمات الاتصالات في مصر.

    وأشارت وزارة الاتصالات، إلى أن الشركة استثمرت نحو 3 مليارات دولار؛ لتحسين خدمات الإنترنت منذ عام 2014 وحتى الآن، حيث ساهمت خطط الشركة لتحسين الإنترنت في رفع متوسط سرعة الإنترنت المنزلي في مصر بنسبة 53% خلال الأشهر الستة الماضية مقارنة بالعام الماضي، لافتةً إلى أن الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير البنية التحتية للإنترنت ساهمت في تقدم مصر 11 مركزًا بين الدول في القائمة العالمية لخدمات الإنترنت.

    وأضافت أن الشركة ستنتهي من أعمال تطوير البنية التحتية، واستبدال الكابلات النحاسية بأخرى فايبر خلال عام 2020، وأن الشركة ستعمل على نشر مشاريع توصيل كابلات الفايبر حتى المنزل.

    وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (35341300 /02).​

    كابلات الإنترنت كابلات الفايبر المواقع الإلكترونية مواقع التواصل الاجتماعي الشركة المصرية للاتصالات

    الخبر التالى:

    تحذير للمخالفين.. التعليم: لا زيادة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان