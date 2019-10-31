"الصحفيين" تحيل رئيس تحرير "الجمهورية" إلى التحقيق

كتب - مصطفى علي:

قرر مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه مساء الثلاثاء، إحالة رئيسي تحرير بالجمهورية ومحرر للتحقيق؛ بعد نشرهم تقارير تشكك في الذمة الوطنية والسمعة المهنية للصحفي محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وأحال مجلس النقابة كلاً من عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وعبد النبي الشحات رئيس بوابة الجمهورية، وهيثم طوالة، محرر في دار التحرير، للتحقيق بناءً على المذكر المقدمة من "عبدالحفيظ"، والتي تقدم بها الأسبوع الماضي.

وجاء بالمذكرة المقدمة، أن "الصحفيين الثلاثة دأبوا على التشهير به والطعن في ذمته الوطنية واتهامه باتهامات باطلة يعاقب عليها القانون، "كانت آخر محاولة للتشهير ما نشرته الجمهورية في عددها الأسبوعي بتاريخ 24 أكتوبر 2019 ونشره موقعها الإلكتروني، ونقله الصحفي هيثم طوالة في بيان صادر عما يسمى كتلة شباب الصحفيين"، حسبما يقول "عبدالحفيظ".