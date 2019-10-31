مدير "الخدمة الوطنية": وفرنا 16 ألف وظيفة خلال عامين

كتب- محمد نصار:

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الجهاز يسعى لأن تساهم شركاته في تنفيذ المشروعات الإنتاجية في العديد من المجالات.

وأضاف أمين، خلال افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات، اليوم الخميس: "قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ولا يزال ينفذ العديد من المشروعات الكبرى سواء المتعلقة بالأمن الغذائي كمشروعات الزراعات وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وإنشاء مجمعات للصناعات الثقيلة والمتوسطة كالأسمدة والأسمنت والرخام والجرانيت لتوفير احتياجات السوق المحلي منها".

وواصل: "أتاح ما تم تنفيذه بواسطة الجهاز خلال عامي 2018 و2019 أكثر من 16 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة لشباب الخريجين من مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن عمل مصنع الغازات الطبية والصناعية، خلال جولة تفقدية داخل المصنع، بحضور الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

يذكر أن شركة النصر للكيماويات إحدى قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورًا خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في مجالات الكيماويات المتوسطة.