3 أنواع أحدها للشوارع العامة.. تعرف على مواصفات السيارات الكهربائية الجديدة

كتب - محمد سامي:

كشفت وزارة الانتاج الحربي، أمس الثلاثاء، الستار عن سيارة كهربائية حديثة سيتم تصيعنها في مصر بالتعاون مع شركة فوتون الصينية تحت اسم "E-MOTION".

وحصل "مصراوي" على مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة، والتي تشمل نموذجين؛ الأول "يستوعب 4 ركاب، وبها بابين وتكييف، وكاميرا خلفية، وطارة "مالتي" (تحكم إلكتروني)، يبلغ طولها 2.70 متر، وعرضها 1.3 متر، وارتفاعها 1.5 متر، ويصل مدى الشحن الخاص بالسير لـ 100 كم".

أما النوع الثاني، سيارة تستوعب 3 ركاب ويبلغ طولها 2.6 متر، وعرضها 1.3 متر، وارتفاعها 1.4 متر، ووزنها يبلغ 350 كيلو جرام، ومدى التحرك الخاص بها في كل شحنة 60 كيلو متر، وأقصى سرعة 45 كيلو متر، وتحتوي على دينامو يساعد في عملية الشحن الذاتي.

وقالت مصادر بالشركة لمصراوي، إن الموديل الذي تم الإعلان عنه بالأمس لن يطرح للمواطنين لأنه غير مؤهل للسير في الشوارع والطرق العامة، لكن تم التعاقد عليه من قِبل بعض النوادي والفنادق والقري السياحية والكمباوندات.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر طرح سيارة كهربائية أخرى بـ 4 أبواب، ويصل مدى السير في الشحنة الواحدة لـ 300 كيلو، وبسرعة تصل إلى 100 كيلو متر، وبأسعار تناسب المستخدم المصري، وذلك خلال عام 2020.

وقالت وزارة الإنتاج الحربي إنه من المقرر تصنيع السيارة في مصر خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان تباعًا عن أسعار البيع.

ونفت الإنتاج الحربي، الأسعار المتداولة للسيارة الكهربائية "E-MOTION" والتي تم الكشف عنها أمس خلال احتفالات الوزارة باستلام أول أتوبيسين كهربائيين من شركة فوتون الصينية.

وأوضحت أن ما يتم تداوله من أسعار هو "محاولات من بعض المستوردين الذين يستوردون سيارات مشابهة من شركات صينية، استغلال احتفالية أمس للترويج عن منتجهم، كما استخدمت الصفحات التي تنشر هذه الأخبار صورة السيارة من حفل الوزارة والتي تحمل اسم E-MOTION وهو الأسم التجاري المسجل بالتعاون بين الإنتاج الحربي وشركة IMUT".

كان الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، قد أكد، أنه يأمل فى القريب العاجل أن تشهد مصر تدشين مشروع المجمع الصناعي لإنتاج سيارات ركوب الأفراد والحافلات الكهربائية والشواحن الكهربائية بمصنع 200 الحربى ليكون مركزاَ لتصنيع المركبات الكهربائية، مما يخلق فرص عمل جديدة، ويعمل على تحفيز وضخ الاستثمارات فى قطاع الصناعات المغذية للمركبات الكهربائية ويضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية فى هذا المجال.

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