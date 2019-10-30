"الوزراء" يسمح للمالية بإبرام عقود ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية

تب - محمد غايات:

استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول الأداء المالي نصف السنويّ الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية عن الفترة من الأول من يناير وحتى 30 يونيو الماضيين، والتي تُعد إحدى ثلاث هيئات تتولى إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وتمت الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تتولى تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية من خلال المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وغيرها من المستشفيات الخاصة، وذلك شريطة تأهيل هذه المستشفيات طبقاً لمعايير الجودة والاعتماد والحصول على الشهادة الدالة على ذلك من الهيئة الثالثة، وهي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ومن ناحية أخري، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، على قيام وزارة المالية بإبرام العقود اللازمة لتنفيذ مشروع ميكنة تحصيل المدفوعات الحكومية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتعظيم دور مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي تتبناها، والتي تهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة.

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