لا نية للتأجيل.. السياحة تعلن موعد أولى رحلات العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن علاء الغمري، عضو غرفة شركات السفر والسياحة، أن موعد انطلاق أولى رحلات العمرة إلى الأراضي المقدسة يوم 20 فبراير المقبل ولا نية للتأجيل إطلاقا، بعد انتهاء التجهيزات الفنية لبوابة العمرة المصرية، وربطها مع الوزارات المعنية ومنافذ الخروج.

وقال الغمري، لمصراوي، اليوم الأربعاء، إن توثيق عقود وكالات العمرة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين على بوابة العمرة المصرية بالغرفة، ما زال جاريا منذ فتح الباب منتصف الشهر الجاري دون أي مشكلات تذكر، على أن يكون آخر موعد 14 فبراير المقبل ولا نية لمد الفترة المحددة أمام الشركات مرة أخرى إطلاقا.

وأوضح أن عدد الشركات الموثقة للعقود حتى الآن تخطى 1000 شركة، مشيرا إلى أن الحديث عن تحديد عدد التأشيرات السياحية (الكوتة) للموسم الجديد من عدمه، قرار يرجع إلى وزارة السياحة والحكومة، علما بأن تحديد الأعداد مرهون بالطاقة الاستيعابية للطيران المصري بشكل عام.

ومن المقرر، أن تتخطى أعداد الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 2000 شركة بزيادة نحو 400 شركة عن العام الماضي، علما بأن أي مواطن حاصل على تأشيرة "عمرة ـ فعالية ـ سياحة - مهرجانات ـ ترفيه" للسعودية، لا يستطيع الخروج من المنافذ البرية والبحرية والجوية لمصر إلا بوجود الباركود الذي تتحصل عليه من خلال البوابة.

وفي السياق ذاته، تسابقت الشركات السياحية العاملة في الموسم، بإعلان أسعار برامج "عمرة المولد النبوي" لجذب عدد أكبر من الراغبين في أداء هذه الشعيرة، وإغرائهم بأرخص الأسعار التي تناسب دخلهم بهدف الاستحواذ على النصيب الأكبر من الموسم.

وتشهد العمر خلال الموسم الجديد، ارتفاعا في الأسعار بزيادة تتراوح حسب مستوى البرامج (باخرة ـ بري ـ اقتصادي ـ 4 نجوم ـ 5 نجوم)، وتصل بنسبة 10% على كافة البرامج عن العام الماضي، وترجع الزيادة إلى الرسوم في مصر والسعودية، والزيادات الطبيعية السنوية في أسعار الخدمات وتذاكر أسعار الطيران.

وجاءت الأسعار الجديدة لبرامج "عُمرة المولد النبوي" حسبما ذكرت بعض شركات السياحة لـ"مصراوي" كالتالي:

ـ 12 ألف جنيه سعر برنامج العمرة (بـاخـرة) لمدة 15 يوما.

ـ 13 ألف جنيه سعر المستوى (الـبـري) لمدة 15 يوما.

ـ 14 ألف جنيه سعر المستوى (الاقتصادي) لمدة 15 يوما.

ـ 18 ألف جنيه سعر مستوى (4 نجوم) لمدة 15 يوما.

ـ 20 ألف جنيه مستوى (5 نجوم) لمدة 15 يوما.

يذكر أن سعر برنامج رحلة "عمرة المولد النبوي" العام الماضي، كان يبدأ من 9 آلاف جنيه لرحلات البري، و 11 ألف جنيه للبرنامج الاقتصادي، و12 ألف جنيه لمستوى 4 نجوم، و16 ألف جنيه لمستوى 5 نجوم، شاملة تذاكر الطيران.

وكانت المملكة العربية السعودية وضعت رسوما جديدة للعمرة للمتقدمين كافة تبلغ نحو 500 ريال، منها، 300 ريال رسوما جديدة تشمل ضرائب وقيمة مضافة ونقلا وسكنا، و93.75 ريال رسوم الخدمة الإلكترونية، و105 ريالات قيمة خدمات أرضية مقدمة للمعتمر.