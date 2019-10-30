برلماني: شبهات فساد بالسكة الحديد.. والهيئة: "لو معاه مستندات يقدمها"

كتب- محمد نصار:

علق اللواء عصام الخولي، رئيس شركة المشروعات بالسكة الحديد، على بيان النائب هشام والي، بشأن وجود شبهات فساد في تعاقدات أراضي محطة السكة الحديد في الفيوم، قائلًا إن هذا الأمر غير صحيح، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن الشركة تعتمد النزاهة.

وأضاف الخولي، لمصراوي، اليوم الأربعاء، تعقيبًا على اتهامات عضو مجلس النواب: "خليه يقول اللي عايز يقوله، لو معاه مستندات يقدمها".

وأصدر النائب هشام والي، اليوم، بيانًا طالب فيه وزير النقل بإعادة النظر في الاستراتيجية التي يدير بها الوزارة، وكذلك خطته للتطوير التي يبدو أنها تعتمد على تقليل الخسائر فقط، حسب البيان.

وانتقد والي، عدم رد وزير النقل على طلب الإحاطة المقدم منه، بشأن شبهات فساد وإهدار للمال العام تتعلق بتعاقد أراضي محطة السكة الحديد بمحافظة الفيوم.

وصرح عضو مجلس النواب، بوجود شبهات فساد مالية وإدارية بشأن التعاقد على المشاركة الخاصة باستثمار قطع أراضي مساحتها 5314 مترًا مربعًا، بمحافظة الفيوم مملوكة لمحطة السكة الحديد، متابعًا: "تقدمت بطلب الإحاطة مرفقًا بكامل المستندات التي تثبت الواقعة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات في شأنه".