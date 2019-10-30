اليوم.. الحكومة تبحث تزويد المدارس بالخدمات واتفاقيات "سوتشي"

القاهرة- (مصراوي):

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا للحكومة اليوم الأربعاء، لاستعراض تقارير الوزارات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يستعرض المجلس تقريرًا حول تزويد المدارس بجميع الخدمات اللوجيستية خاصة الصف الأول من المرحلة الثانوية في ضوء الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء قبل أيام مع وزير التعليم.

كما يستعرض المجلس تقريرًا حول الجهود التي قامت بها وزارة الصناعة في قمة أفريقيا -روسيا والتي عقدت في منتجع سوتشي الروسي خاصة في ظل الاتفاقيات التى أبرمتها الوزارة مع الجانب الروسي.

ويستعرض المجلس أيضًا تقاريرًا من وزارات النقل، والري، والتنمية المحلية حول استمرار الجهود والاستعدادات فيما يتعلق باحتمالين سقوط أمطار أو سوء الأحوال الجوية بالإضافة إلى تقرير وزارة التموين حول مخزونات السلع الاستراتيجية.