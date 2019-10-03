عضو "تحالف الأحزاب المصرية": السيسي مهموم بمحدودي الدخل

كتب- محمد نصار:

أشاد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين، مشيرًا إلى أن السيسي لا يألو جهدًا في خدمة محدودي الدخل والبسطاء منذ توليه رئاسة الجمهورية؛ لأنه يشعر بهمومهم وآلامهم جيدًا.

وأكد أبوالعطا، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه التكليفات تدل على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع محدودي الدخل نصب عينيه، ويهتم بالطبقة الفقيرة والبسطاء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تعودنا عليه من الرئيس السيسي الذي يعمل ليل نهار من أخدمة مصر وشعبها بجميع فئاته.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن الرئيس السيسي يعلم جيدًا أن أغلب طوائف الشعب من محدودي الدخل؛ لذلك يقوم ببحث كافة السبل التي تؤدي لحل الأزمات التي تلاحقهم، مؤكدًا أنه على الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن تُساند وتُساعد الرئيس فيما يقوم به ما حل أزمات المواطنين.

وأوضح أن هذه القرارات أشعرت المواطنين بمدى حرص الرئيس السيسي على مصلحتهم، مشيرًا إلى أن الرئيس لا ينسى البسطاء خلال رحلته لبناء الدولة المصرية الحديثة.

وأشار إلى أن هذا الأمر يُعد انتدابًا لمظلة الحماية المدنية التي أطلقها الرئيس السيسي في السابق وترجمة حقيقية على أرض الواقع لما يكن الرئيس للمواطن، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس لاقت ارتياحًا كبيرًا لدى جموع المواطنين بصفة عامة ومن المتضررين من إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها بصفة خاصة.