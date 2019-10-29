محمود بدر: لجنة من النقل للتحقيق في واقعة تحرك قطار دون سائق

كتب - ميرا إبراهيم:

كشف النائب محمود بدر، عضو محلس النواب، عن تلقيه اتصالًا هاتفياً من وزير النقل الفريق كامل الوزير، بعد علمه بالتقدم ببيان عاجل اليوم الثلاثاء؛ بشأن واقعة تحرك قطار من محطة المرج بلا سائق.

وقال "بدر" في تصريحات لمصراوي، إنه تلقى استغاثات من مواطنين بشأن حالة من الهلع بين ركاب قطار رقم 415، والذي تحرك لدقائق دون سائق، مما أسفر عن قفز عدد من الركاب خارجه بسرعة.

وأوضح "بدر" أن وزير النقل أعلن تشكيل لجنة على أعلى مستوى تحضر غدًا لشبين القناطر للوقوف على كل ما حدث.

وأكد الوزير أنه "لن يتهاون مع أي مقصر"، حسبما ذكر النائب.

وفي ذات السياق، قال بدر إن سائق القطار ترك القطار ليبلغ نظار المحطة بوصوله، دون فرملته جيدا وتكبيله لعدم الحركة، أثناء غيابه تحرك القطار لدقائق ما تسبب في حالة هلع.

وقال: "تواصلت مع رئيس هيئة السكة الحديد، وكان رده: هنبقى نشوف الموضوع ده يا باشا، ولم يحرك ساكنا"، على حسب تعبيره.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت هيئة السكة الحديد بيانا للرد على هذه الواقعة.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إنه تم الرجوع لمراكز التشغيل بشبين القناطر والقاهرة للتأكد من صحة الأمر فنفت حدوث ذلك وأكدت أن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة.

وأضاف "رسلان" أنه رغم ذلك؛ أصدر تعليمات للمسئولين عن التشغيل بمزيد من التحقيق في صحة ما أثير حيث تم استدعاء المسئولين عن التشغيل بمحطة شبين القناطر في هذا الوقت والتحقيق معهم وسؤالهم عن صحة الواقعة فنفوا جميعاً ما ورد بالرسالة، ثم قامت لجنة بالتوجه لمحطة شبين القناطر للتحري عن صحة ما حدث والوقوف على إجراءات التشغيل بالمحطة، وتبين عدم صحة ما أثير بشأن هذه الواقعة.