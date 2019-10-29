وزير الآثار يستقبل سفير البرازيل الجديد

كتب - محمد عاطف:

استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم الثلاثاء سفير دولة البرازيل بمصر؛ للتعارف بعد توليه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة.

وبحسب بيان اليوم، ناقش اللقاء تعزيز سُبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات الأثرية والعلمية وتقديم المقترحات الخاصة بتبادل الخبرات بين كل من الطرفين، بما يساهم في تعزيز التعاون في مجال حفظ الآثار وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، وتدريب العاملين.