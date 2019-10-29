بالصور.. يسرا داخل أول سيارة كهربائية مصرية

كتب- محمد عبدالناصر:

استقلت الفنانة يسرا، أول سيارة تعمل بالكهرباء والتي دشنتها وزارة الإنتاج الحربي في احتفالية احتفالية المجمع الصناعي للمركبات الكهربائية، بين وزارة الانتاج الحربي، وشركة فوتون الصينية، وشركة imut المصرية، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الإنتاج الحربي، إن الاحتفال يأتي في ضوء الاتفاقية التي شهدها الدكتورمحمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل الماضي، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (200 الحربي) وشركة "فوتون" الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.

وتهدف الاتفاقية إلى تصنيع (2000) أوتوبيس كهربائي (بمصنع 200 الحربي) على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.