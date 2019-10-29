الحكومة: إنتاج 2000 أتوبيس كهربائي بمصانع الإنتاج الحربي

كتب محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، رئيس شركة فوتون العالمية للسيارات، بحضور الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وأشار رئيس فوتون إلى أن الشركة تم تأسيسها عام ١٩٩٦، ويعمل بها ٣٢ ألف عامل في الصين، ويبلغ حجم إيراداتها سنوياً ١٤ مليار دولار، وتبيع منتجاتها من السيارات ومركبات النقل فى ١١٠ دول حول العالم.

وأضاف أن الشركة تحتل المرتبة الأولى فى حجم مبيعات السيارات التجارية فى الصين، والثانية فى العالم.

وأعرب رئيس فوتون عن سعادته بالتعاون القائم مع مصر من خلال وزارة الإنتاج الحربى، لإنتاج ٢٠٠٠ أتوبيس كهربائى بمصنع ٢٠٠ الحربى على مدار ٤ سنوات، وبنسبة مكون محلي تصل تدريجياً إلى 45%.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس شركة فوتون أكد قيام الشركة أيضاً بوضع حجر الأساس لمصنعها في مدينة السادات على مساحة ٦٠ ألف متر مربع، لإنتاج المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعى، وستبدأ عملية الإنتاج فى هذا المصنع اعتباراً من ديسمبر ٢٠٢٠.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات المغذية للسيارات فى مصر قوى للغاية، مما يجعل شركة فوتون تأمل فى وصول نسبة المكون المحلى فى هذا المصنع إلى ٦٠٪.

من جانبه رحب رئيس الوزراء بالتعاون الجارى مع شركة فوتون، لا سيما فى ضوء ما تتمتع به الشركة من إمكانات وسمعة عالمية.

وأشار فى هذا الصدد إلى الخطط الطموحة التى تتبناها الحكومة لتحويل المركبات التى تعمل بالسولار، إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعى أى الدورة المزدوجة غاز/بنزين، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من الطاقة.

كما أشاد مدبولى بالتعاون مع الشركة لتوريد وتصنيع أتوبيسات نقل جماعى تعمل بالكهرباء، معتبراً هذه الخطوة نقلة نوعية لمنظومة النقل الجماعى فى مصر.

وأضاف أن مصر تمثل سوقاً واعدة للسيارات من مختلف الأنواع، كما تتيح فرصاً هائلة للتصدير إلى التجمعات التى تربطها بمصر اتفاقيات تجارة حرة.