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    وصول مفتي الجمهورية إلى فيينا للمشاركة في مؤتمر دولي حول حوار الأديان

    04:59 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2019
    وصول مفتي الجمهورية إلى فيينا للمشاركة في مؤتمر دولي حول حوار الأديان

    الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

    فيينا- أ ش أ:

    وصل إلى العاصمة النمساوية "فيينا" مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، على رأس وفد، في زيارة للنمسا تستمر يومين، للمشاركة فى أعمال مؤتمر "دور الدين والإعلام في مكافحة خطاب الكراهية "الذي ينظمه" مركز الملك عبد الله للحوار بين أتباع الديانات والثقافات "كايسيد".

    وكان في استقبال المفتي والوفد المرافق له، السفير المصري لدى النمسا عمر عامر، وأعضاء السفارة.

    كما وصل إلى فيينا للغرض نفسه الأنبا مرقص ، مطران شبرا الخيمة و"توابعها" وسميرة لوقا، مدير حوار الأديان بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

    وسيبحث المؤتمر سبل التصدي لخطاب الكراهية ، وتعزيز حوار الأديان. ​

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    شوقي علام فيينا مؤتمر دولي حوار الأديان مكافحة خطاب الكراهية النمسا

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