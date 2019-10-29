ضبط محاولة تهريب سجائر إلكترونية مع أوكرانيين بمطار الغردقة

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كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي تهريب كمية من السجائر الإلكترونية، أخفاها أوكرانيان الجنسية فور وصولهما إلى الغردقة داخل حقائبهما وفي الجواكت الخاصة بهما.

ووفق تصريحات صحفية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

اشتبه محمد رشاد وعبدالحميد فندي في راكبتين أوكرانيتين، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط الأوكرانية القادمة من كييف، وبالعرض على سلطان صالح مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من عمر عبدالله ومحمد فايد مأمورا الجمارك، تبين وجود 50 سيجارة إلكترونية مخبأة بجيوب سحرية بحقائبهما وداخل بطانة الجواكت الخاصه بهما.

قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.​