"القطار تحرك بدون سائق".. برلماني يقدم بيانًا عاجلًا لوزير النقل

كتب- أحمد علي:

وجه محمود بدر، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا لوزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية؛ بسبب تحرك قطار في منطقة شبين القناطر بدون سائق.

وقال النائب، في بيانه العاجل: "فوجئ أهالي شبين القناطر وركاب قطار المرج بتحرك القطار دون سائق، ما تسبب في حالة من الرعب والهلع بين المواطنين الركاب".

وأشار النائب محمود بدر إلى حدوث العديد من حالات الإغماء، مع وجود قطار في الجهة المقابلة وكادت تحدث كارثة.

وقال: "تواصلت مع رئيس هيئة السكة الحديد، وكان رده: هنبقى نشوف الموضوع ده يا باشا، ولم يحرك ساكنا"، على حسب تعبيره.

واتهم النائب الهيئة بإصدار تصريحات مكذوبة بشأن واقعة قطار طنطا، مطالبا بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، والتحقيق مع رئيس الهيئة.