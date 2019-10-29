أول تعليق من "النقل" على حادث قطار الأقصر

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه في تمام الساعة 10.25 صباح اليوم، وأثناء مسير جرار 2420 علي الخط النازل ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بأفراد شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية (جهة الخط النازل في مكان غير معد للعبور) بالكيلو 666/ 400-500 حيث لا يوجد في هذا المكان مزلقان ما نتج عنه 4 وفيات و4 مصابين.

وأوضحت وزارة النقل، في بيان الثلاثاء، أن هناك مزلقانًا من الجهة القبلية تابع للسكة الحديد على بعد 2 كم من المكان غير المعد للعبور والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة بالإضافة إلى وجود 2 كوبري علوي لعبور السيارات وهما كوبري المطار على بعد حوالي 2,300 كم من المكان غير المعد للعبور وكذلك كوبري أبو الجود والذي يبعد حوالي 3 كم.

ولفت البيان إلى أن الهيئة سبق وأغلقت هذا المعبر غير القانوني أكثر من مرة بمحاضر رسمية إلا أن الأهالي يعاودون فتحه بالمخالفة لتعليمات الهيئة.