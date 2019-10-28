أول تعليق لـ ريهام سعيد على براءتها في قضية "السمنة"

كتب - أحمدعبد المنعم:

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على براءتها من الاتهامات المنسوبة لها بالسخرية من المصريين في قضية "السمنة"، بنشر آية قرآنية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": (يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).

وتفاعل المتابعون مع "سعيد"، وقدموا التهاني لها، حيث قالت إحدى متابعيها: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم"، وقالت أخرى "الحمدلله.. وألف مبروووك ولننصرنكم ولو بعد حين".

وقضت محكمة جنح قسم الجيزة، اليوم، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد، من الاتهامات المنسوبة لها بالسخرية من المصريين في قضية "السمنة"، وذلك فى الجنحة المباشرة المقامة من أحد المحامين، حيث شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية.

وكانت المحكمة، عقدت منتصف الشهر الجاري، أولى جلسات المحاكمة بتهمة السخرية من المصريين بسبب تصريحاتها عن السمنة.