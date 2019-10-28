إحداها للملك خفرع.. المتحف المصري الكبير يستقبل 140 قطعة أثرية جديدة

كتب- محمد عاطف:

استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، 140 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير.

وأوضح الدكتور الطيب عباس، مدير عام الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، في بيان اليوم الاثنين، أن القطع المنقولة تنتمي إلى عصور مختلفة تبدأ من عصر ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني.

وقال عباس: "من أجمل القطع المنقولة تمثال للملك خفرع من الألباستر وتمثال للكاهن كاي من الحجر الجيري الملون يصور الكاهن جالسا على مقعد له مسند نصفي من الظهر وبجانب قدمه اليسرى يوجد تمثال صغير لزوجته حفر أعلاه ألقابها، أما بجانب القدم اليمنى يوجد تمثال آخر صغير لابنه، واصفا إياه بأنه إحدى روائع الفن في عصر الدولة القديمة والذي جرى العثور عليه داخل مقبرة الكاهن كاي بمنطقة أهرامات الجيزة الأثرية، مشيرا إلى أنه من المقرر عرض هذين التمثالين بقاعة عرض الدولة القديمة بالمتحف الكبير.

ومن جانبه أوضح الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن من القطع المهمة أيضا ٤ قطع أثرية ثقيلة، تضم ناووس للملك سنوسرت الأول وتابوت للأميرة نيوتوكيرس وعتب لساحورع وهريم صغير الحجم لاحد النبلاء يسمي إيبي.