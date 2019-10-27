"الأطباء" تعترض على نظام التكليف الجديد: لم نناقشه ومحتواه "غامض"

كتب- أحمد جمعة:

أبدت نقابة الأطباء، اعتراضها على إعلان وزارة الصحة والسكان تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء والزمالة المصرية.

وقالت النقابة في بيان اليوم، إنها "تابعت ببالغ الانزعاج والقلق تصريحات وزيرة الصحة عن بدء تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء، وتطبيقه خلال ساعات رغم عدم نشره وغموض محتواه".

ويتضمن النظام الجديد لتكليف الأطباء، أن يتم الحاقهم بالزمالة المصرية جنبا إلى جنب مع مدة تكليفهم، على أن يقضي نحو 3 أشهر في الوحدة الصحية و9 أشهر في أحد المستشفيات لاستكمال الزمالة.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم إلحاق جميع الأطباء البشريين من دفعة الدور الثاني من العام الحالي ببرنامج الزمالة المصرية وعددهم 832 طبيبًا، وذلك في 24 تخصصاً.

وصرحت "زايد" أن الوزارة تواصلت مع نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، و"أبدى تأييده للنظام الجديد التكليف".

لكن نقابة الأطباء أشارت إلى أنها أعلمت الوزارة في خطاب رسمي بالأمس موقع من النقيب والأمين العام برفضها تطبيق أي نظام جديد دون نشر جميع تفاصيله ومناقشتها مع أصحاب الشأن من الأطباء ونقابتهم.

وأضافت النقابة: "من الضروري والملزم أن يتم تكليف الدفعة الحالية الواجب تكليفها خلال أيام طبقا للنظام القديم والمعروف بجميع تفاصيله على أن يتم مناقشة أي نظام مستحدث بدرجة من التأني والتدقيق تتناسب مع خطورة تأثير هذا القرار على مستقبل الآلاف من شباب أطباء مصر".