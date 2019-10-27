الإفتاء: الاحتفال بـ"الهالوين" غير جائز شرعًا

كتب – محمود مصطفى:

قال الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى الشفوية، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن احتفال المسلمين بعيد الهلع أو ما يعرف بـ"الهالوين" الذي يتم نهاية أكتوبر من كل عام، "غير جائز شرعًا".

وأضاف عثمان في تصريحات اليوم الأحد، أن الشرع الحنيف نهى عن الترويع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شريف "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما"، مشيرا إلى أن الأفعال الناتجة عن مثل هذه الاحتفالات تؤدي إلى انتشار العنف في المجتمع، وإماتة إحساس الرحمة والرفق في قلوب البشر.

وأشار مدير الفتوى الهاتفية بدار الإفتاء، إلى أن بعض المجتمعات بدأت تميل إلى العنف بسبب هذه الأعياد وأفلام العنف والبلطجة، كاشفا أن مثل هذه الاحتفالات ليس لها أي أصل في الشرع الحنيف.

وقال عثمان "إن من حرمة الإسلام أنه نهى عن ترويع الحيوان"، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى عصفورة تصيح على أفراخها بعد أن أخذ أحد الصحابة بيضها، قال "من فجع هذه في أولادها؟"، فما بالنا بترويع الإنسان؟

ولفت إلى أن الإسلام يعلم الإنسان الرفق والرحمة، ومثل هذه الاحتفالات تعلم الإنسان العنف.