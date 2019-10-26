برلمانية تطالب "الكهرباء" بالتحقيق في حوادث الصعق بسبب الأمطار

كتب - أحمد علي:

طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، وزارة الكهرباء بالتحقيق في حوادث الصعق الكهربائي التي وقعت مؤخرًا، ومحاسبة المسؤول المباشر عن صيانتها سواء كانت المحليات أو غيرها، والمرور على أكشاك ومحولات الكهرباء للتأكد من السلامة الفنية.

وقالت "فايقة فهيم"، في بيان اليوم السبت، إن حالات الموت صعقًا بالكهرباء التي صاحبت سقوط الأمطار، خلال الأيام الماضية، وأشهرها وفاة الطفلة "مروة"، بمدينة العاشر من رمضان، جاءت بسبب تعرّى أسلاك أعمدة الإنارة بالشوارع، ما نتج عنه حدوث ماس كهربائي نتيجة تجمع المياه بجوار الأعمدة.

ولفتت إلى أن مياه الأمطار تسرّبت لبعض لوحات التوزيع والكابلات، مما جعل شركات التوزيع تقوم بفصل التيار، للقيام بأعمال الصيانة، حرصًا على حياة المواطنين.

وناشدت "عضو مجلس النواب"، المواطنين بتوخي الحذر وعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية في المحافظات من أعمدة إنارة وأكشاك كهربائية وأسلاك أثناء هطول الأمطار الغزير، حرصًا على سلامتهم.