الصحة تحسم الجدل بشأن وفاة تلميذ بـ"الالتهاب السحائي" بالغربية

كتب - أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان، مجددا عدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس سواء بمحافظة الغربية، أو محافظات الجمهورية المختلفة، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام عن وفاة تلميذ بإحدى مدارس محافظة الغربية، بمرض الالتهاب السحائي الوبائي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الطفل الذى توفي يبلغ من العمر 11 عاما، من محافظة الغربية، حيث جاءت أسباب الوفاة نتيجة "هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، والتهاب رئوي حاد، وقصور في وظائف الكلي، وتسمم دموي".

وأشار مجاهد في بيان اليوم، إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بمتابعة الحالة والاطلاع على نتائج التحاليل والفحصوصات الطبية التي أجريت للطفل، ورفع تقرير لها من المستشفيات التي استقبلته، حتى وفاته وكتابة تقرير وافي بأسباب الوفاة، مدعم بجميع نتائج الفحوصات والتحاليل التي خضع لها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الطفل تم تحويله من مستشفى جامعة طنطا، إلى قصر العيني الفرنساوي، حيث تم وضعه على جهاز تنفس صناعي، وخضع هناك لتحليل السائل النخاعي، وجاءت نتيجته سلبية، ثم تم تحويله لمستشفى شبين الكوم الجامعي، وخضع مرة أخرى لتحليل السائل النخاعي، وكانت النتيجة سلبية هى الأخرى، ما يؤكد عدم إصابته بالالتهاب السحائي.

وأكد أنه لا توجد إصابات بأمراض معدية وبائية بالمدارس، مشيراً إلى أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

ولفت إلى أن مصر قضت على مرض الالتهاب السحائي الوبائي عن طريق الجهود الوقائية المبذولة بالوزارة، حيث جاري تطعيم 7 مليون تلاميذ في السنوات الدراسية ( أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي) خلال العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك لمنع انتشار المرض في مصر.

وقال إن وزيرة الصحة والسكان، وجهت الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، بتكثيف وزيادة الفرق الوقائية والتي تقوم برصد جميع الاحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بالسادة المواطنين وأولياء الامور عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والتى تهدف الي اثارة البلبلة لدي المواطنين، كما تهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق، حيث تم تخصيص الخط الساخن "105" لاستقبال استفسارات المواطنين والاجابة عليها.

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