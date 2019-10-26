عناصر المظلات تصل باكستان للمشاركة في التدريب المشترك "فجر الشرق -1"

كتب- محمد سامي:

وصلت عناصر من قوات المظلات المصرية إلى العاصمة الباكستانية "إسلام أباد" للمشاركة ضمن أنشطة وفعاليات التدريب المصرى الباكستاني المشترك "فجر الشرق - 1"، تستضيفه دولة باكستان ويستمر على مدار إسبوعين ،

وبحسب بيان، يأتي ذلك إطار دعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

وقال بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة اليوم: يشارك عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدد من الدول بصفة مراقب.

وتابع: "تم عقد مؤتمر تنسيق بين القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم وتحقيق الدمج والتعارف بين العناصر المنفذة بما يساهم فى توحيد المفاهيم العملياتية وتنسيق الجهود، لتنفيذ عمل جماعي مشترك بدقة وكفاءة عالية، ويشمل التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والرمايات النمطية وغير النمطية والتدريب على أعمال مكافحة الإرهاب".

وأضاف البيان أن التدريب يمثل نقلة نوعية للعلاقات العسكرية بين البلدين كونه الأول من نوعه حيث يهدف إلى توفير بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة، تساهم في رفع مستوي الجاهزية والإستعداد القتالى للقوات المشاركة وتعزيز القدرات القتالية والفنية للجانبين.

يأتى تدريب "فجر الشرق - ١" امتداد لسلسة من التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات ودعم جهود الأمن والاستقرار.