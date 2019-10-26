ورش عمل بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها الإيطالية.. الأربعاء المقبل

كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد، تنظيم اللجنة لورشة عمل بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها الإيطالية، برعاية السفير الإيطالي بمصر على أن تنطلق يوم 30 أكتوبر الجاري بمشاركة الفنادق وشركات السياحة العاملة بالسوق الإيطالي.

وقال عثمان في بيان اليوم السبت، إن ورشة العمل سوف تشهد مناقشات حول سبل تنمية الحركة الوافد من السوق الإيطالي الذي يقترب من نصف مليون سائح ، لافتا إلي أنه في ظل علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين الفرصة سانحه لتنمية السوق من خلال عدة محاور من بينها ورش العمل التي تجمع رجال الأعمال المصريين و الإيطاليين، و طرح أفكارهم من أجل دفع الحركة وزيادة عدد الليالي السياحية، و وضع برامج سياحية جديدة تجمع السياحة الثقافية و السياحة الترفيهية.

وأكد عثمان، أهمية الأفلام الوثائقية التي أنتجتها مجموعة قنوات الإيطالية بالتعاون مع وزارة السياحة، عن أسرار الحضارة المصرية القديمة، والتطور الأخير في أدوات التسويق والجذب أيضا من خلال المحتوي الرقمي والذي يقدم صورة جاذبة للسياحة الثقافية التي تجد شغف كبير لدى السائح الإيطالي.

وأشار عثمان، إلى أن السوق الإيطالي، شهد زيادة في حجم التدفقات بلغت ما يقرب من 40% مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن هناك 42% من حجم الحركة الوافد يذهب للسياحة الثقافية، بينما يفضل 28% من الإيطاليين التوجه نحو الشواطئ، و19% يفضل سياحة المغامرة، و 9% يفضل الرحلات البحرية.