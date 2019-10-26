طلب إحاطة للحكومة بشأن تحمل مصر 300 مليار جنيه سنويًا فاتورة الفساد الغذائي

كتب - أحمد علي:

وجه المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان السابق، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة، والتموين، بشأن الألوان الصبغية المسرطنة المتداولة في الأسواق والمنتشرة بشكل كبير في العديد من الأطعمة والحلوى والمشروبات والتى تؤدى إلى إصابة الأطفال بالسرطان والفشل الكلوى.

وأضاف "والي"، أن الألوان الصبغية تسبب العديد من الأمراض تناول الأطعمة المختلفة والمتعددة ذات مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصبغية المسرطنة وخاصة ما يدخل في الحلوى أو المشروبات ذات الألوان المبهرة التي تصنع تحت بير السلم دون رقابة أو محاسبة لجذب الأطفال للشراء مما يعرض حياتهم للخطر.

وأوضح النائب، أنه بسبب تناول الغذاء الفاسد ذات مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصبغية المسرطنة ارتفعت نسبة إصابة الأطفال بالسرطان من 20 ألف إلى 100 ألف سنويًا بسبب تناول الغذاء الفاسد، بالاضافة إلى أن مصر تتحمل 300 مليار جنيه سنويًا فاتورة الفساد الغذائي الذي انتشر بصورة كبيرة في الفترة الماضية، وتسبب فى زيادة الإصابة بأمراض الفشل الكلوى والسرطان وارتفاع نسبة الوفيات بين حالات التسمم نتيجة استيراد مواد غذائية فاسدة، بحسب ما كشف عنه المركز القومي للسموم.

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة والجهات المعنية تشديد الرقابة التنفيذية على الأسواق والمصانع والتفتيش الدوري ومراجعة التراخيص للمصانع والشركات من أجل الحفاظ على صحة أطفالنا.