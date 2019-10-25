كيف تفاعل رواد الإنترنت مع موجة الطقس السيئ؟ (صور)

كتب - أسامة علي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، صورًا لـ"كوميكسات"، عن موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد حاليًا.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل، صورًا للسخرية من تعرض محافظاتهم لأمطار غزيرة، كما دوّن بعضهم أدعية لترديدها أثناء سقوط الأمطار.

وتصدر هاشتاج "الأحوال الجوية"، قائمة الأكثر تدوينًا على موقع "تويتر" اليوم الجمعة.

وتعرضت محافظات الجمهورية لموجة من الطقس السيئ، خاصة الإسكندرية ومحافظات الدلتا، للدرجة التي دفعت إلى اتخاذ قرار تعطيل الدراسة بمحافظات: الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ، الغربية.

كانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت أنه من المتوقع أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومدن القناة، تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، وتكون متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد وجنوبا على مدينتي الشلاتين وحلايب.