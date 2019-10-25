"المشاط" تفتتح الجناح المصري بمعرض اليابان الدولي للسياحة

كتب - يوسف عفيفي:

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم الجمعة، الجناح المصري المشارك في معرض اليابان الدولي للسياحة "Tourism Expo Japan 2019" الذي ينعقد خلال الفتـرة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، في مدينة أوساكا باليابان والذي يقام في دورته هذا العام، تحت عنوان "تعزيز التنمية السياحية المستدامة: إجراء حيوي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ويعتبر المعرض أهم معرض سياحي في اليابان وأحد أكبر المعارض السياحية على مستوى العالم والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

حضر الافتتاح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، والوزير مفوض حاتم النشار نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية باليابان، ووفد من وزارة السياحة والهيئة.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا المعرض يعتبر أحد أهم الفعاليات السياحية العالمية حيث يشهد سنويًا مشاركة ما يزيد عن 130 دولة من جميع أنحاء العالم، مما يعد فرصة لعقد مجموعة من اللقاءات المكثفة على المستويين المهني والإعلامي لإلقاء الضوء على التطور الذي تشهده صناعة السياحة المصرية في ظل تنفيذ محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وأكدت أن الوزارة تسعى دائما لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفتح أسواق سياحية جديدة، وهو ما يهدف إليه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرة إلى أهمية السوق الياباني بالنسبة لمصر، حيث زادت السياحة اليابانية الوافدة إلى مصر بنسبة 38.2% خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 عن مثيلتها العام الماضي.

وأضافت وزيرة السياحة، أنه خلال المعرض سيتم الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM2020، والذي يمثل أحد عناصر الحملة الترويجية لمصر بمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه اليابان لهذا الصرح الثقافي الكبير.

وأشارت إلى أنه سيتم الترويج أيضا للسياحة الثقافية حيث أن هذا النمط السياحي هو ما يفضله السائح الياباني، فهناك شاشات لعرض مواد ترويجية عن المدن السياحية المختلفة مثل الأقصر وأسوان، وذلك في إطار الترويج لكل منطقة سياحية على حدى Branding by Destination، والذى يعد أحد عناصر الحملة الترويجية لمصر.

وخلال الافتتاح حرصت الوزيرة على لقاء العارضين للترحيب بهم، متمنية لهم النجاح خلال أيام المعرض، ومؤكدة على أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص في التعاون مع الوزارة لتطوير قطاع السياحة وزيادة اعداد السياحة الوافدة الى مصر.

ومن ناحيته أوضح المهندس أحمد يوسف أن وزارة السياحة المصرية ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة تشارك في هذا المعرض الذي يقام لأول مرة في مدينة أوساكا بجناح مساحته 153م2 بزيادة قدرها ٥٠% عن العام الماضى، وبمشاركة 9 شركات مصرية منها شركة مصر للطيران.

وأشار رئيس الهيئة الى أنه تم تصميم الجناح المصرى بتقنيات تكنولوجية حديثة حيث أصبح الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة هو السمة الأساسية للأجنحة المصرية المشاركة بالمعارض الدولية المختلفة منذ نوفمبر 2018.

وقال إن الجناح المصري بالمعرض يحتوي على شاشات عرض كبيرة تعرض المواد الترويجية ومنها فيلم الحملة الترويجية People to People، وتم تصميم الجناح على شكل معبد على وجهته زخارف للمتحف المصري الكبير، وسيصاحب المعرض بعض الأنشطة التفاعلية حيث يعرض الجناح المصرى جوانب متعددة من الثقافة والتراث المصري منها التخت الشرقي ورسم الحناء.

يذكر، أن عدد الشركات المشاركة بالمعرض بلغ 1441 شركة ومنظمة من 136 دولة واقليم، وعدد زوار المعرض حوالى 207 ألف منهم حوالى 66 ألف من المهنيين والإعلاميين.

وكانت قد شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مساء أمس كمتحدثة في الجلسة الوزارية التي عقدتها منظمة السياحة العالمية بمدينة أوساكا اليابانية خلال معرض اليابان الدولى للسياحة "Tourism Expo Japan 2019" وشارك فيها وزراء السياحة ونظرائهم من الدول المشاركة في المعرض، وكان الموضوع الرئيسي للمناقشة "ازدهار المجتمعات: الشعوب والثقافة".

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