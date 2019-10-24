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    بتكلفة 250 مليون جنيه.. وزير النقل يتابع أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي- صور

    11:24 م الخميس 24 أكتوبر 2019
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    كتب - أسامة علي: ​

    تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، يرافقه رئيس هيئة الطرق والكباري، أعمال انشاء كوبري دكرنس العلوي والذي يبلغ تكلفته 250 مليون جنيه ويبلغ طوله 1250 م.

    ويشمل المشروع، إنشاء كوبري علوي أعلى فم البحر الصغير متقاطع مع طريق دكرنس بطول 950 متر طولي باتجاه المنصورة - دمياط بعرض 12م، كما يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 متر، وذلك بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الآمان على الطريق.

    كما يقع هذا الكوبري على إزدواج طريق المنصورة مدخل كوبري طلخا، ومن المخطط الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي يونيو 2020.

    وزارة النقل كامل الوزير كوبري دكرنس العلوي المنصورة دمياط

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