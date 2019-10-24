الأورمان: تقديم مساعدات مالية لإتمام زواج الفتيات اليتيمات وتنظيم قوافل طبية بالمنوفية

كتب- محمد سامي:

قال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن فرع الجمعية بمحافظة المنوفية سلم مساعدات مالية لإتمام زواج 10 فتيات من الأيتام بالمحافظة، وذلك في إطار خطط الجمعية لدعم شرائح الأيتام بشكل عام وتقديم مساعدات مادية خيرية.

وأضاف شعبان - في تصريحات اليوم الخميس- أن الجمعية تهدف إلى إتمام زفافهن وإدخال السعادة على قلوبهن، مشيرُا إلى أنه تم خلال أكتوبر الجاري تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية في المجال الطبي، حيث تم تنفيذ 47 عملية قلب و83 عملية عيون، والكشف الطبي على المرضي غير القادرين من خلال 3 قوافل طبية.

وأوضح أنه تم تسليم 24 مشروعًا تنمويًا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية، وتسليم 10 أكشاك شاملة البضائع، وتوفير معارض أثاث وأجهزة كهربائية من خلال 5 معارض للأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنوفية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة؛ لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع؛ بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.

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