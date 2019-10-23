ريهام سعيد: "فنان" مصاب بفيروس خطير أرجوكم ساعدوه

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن إصابة أحد العاملين في الوسط الفني بمرض خطير دون الإفصاح عن هويته، موضحة أنه مصاب بفيروس خطير ويرقد في العناية المركزة بمستشفى عين شمس.

وأوضحت ريهام في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية عبر "إنستجرام": "في حد في الوسط الفني موجود في مستشفى عين شمس التخصصي مصاب بـ"فيروس" زي اللي كان عند الفنان طلعت زكريا "الله يرحمه"، ويحتاج لـ9 جلسات طبية، سعر الواحدة منها 20 ألف جنيه، غير أنه على جهاز التنفس الصناعي دلوقتي والرئة مش قادرة تتننفس لوحدها، وللأسف الشديد الناس اللي اتعامل معاهم طول عمره لم يساعدوه".

وقالت ريهام: "بطلب من كل الناس تروح تساعده في مستشفى عين شمس التخصصي، وعلى العاملين في الوسط الفني بترجاكم توقفوا جنبه لأنه مننا وعيب نسيبه كده محتاج ومعندوش حاجة عشان يصرف على علاجه وخلينا نوقف جنب بعض".

وتابعت: "لو سمحتم لو عايزين تسعدوه كلموني وهديكم تليفون أخوه عشان يستناكم عند الحسابات في عين شمس التخصصي.. لازم يغطي الـ9 جلسات، وعلاج الرئة عشان الفشل اللي عنده من فضلكم في أسرع وقت روحوا ساعدوه ضروري".