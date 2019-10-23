القاهرة تشهد تأسيس الرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء واختيارها مقرا لها

القاهرة - أ ش أ

في خطوة تعزز الجهود المبذولة على صعيد علوم الفلك والفضاء على المستوى العربي، تم مؤخرا تأسيس وكالة الفضاء المصرية والإعلان عن تشكيل مجلس إدارتها، شهدت القاهرة اليوم الأربعاء برعاية الاتحاد العربي لمجالس البحث العلمي العربية، التابع لجامعة الدول العربية، الاجتماع التأسيسي، والاحتفال بالرابطة العربية لعلوم الفلك والفضاء، وذلك في رحاب مرصد القطامية الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

شهد الاجتماع ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد منها الإمارات، السودان، الأردن، فلسطين، الكويت، تونس، الجزائر، المغرب، وتم اختيار الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أمينا عاما للرابطة.

وتمت مناقشة واعتماد بنود النظام الأساسي للرابطة، والتي تم الموافقة على أن يكون مقرها بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، على أن تبدأ في مزاولة أنشطتها التي ستقرها هيئة الرابطة خلال اجتماعاتها الدورية والتي ينظم عملها اللائحة، لتنطلق قدما في دعم وتشجيع الفاعليات والأنشطة للفلكيين في الوطن العربي.

ومن بين أهداف الرابطة، خلق حلقة اتصال وتعاون بين المؤسسات والعلماء العرب الباحثين في مجالات علوم الفلك والفضاء، وتشجيع وتنسيق القيام بالبحوث العلمية المشتركة في مجال علوم الفلك والفضاء، وتعزيز العلاقات المتبادلة بين الرابطة والجامعات والمراكز البحثية العاملة في مجال علوم الفلك والفضاء على مستوى العالم العربي لمواكبة التطور العلمي العالمي الهائل في المجال، وتعزيز الوعي المجتمعي فيما يخص مجال عمل الرابطة، نشر ثقافة البحث العلمي والوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية في مجال الرصد والأبحاث والاستكشافات الجديدة في مجال علوم الفلك والفضاء.

جاء تنظيم الاجتماع التأسيسى لهذه الرابطة على هامش استضافة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المدرسة العربية الرابعة للفلك الفزيائي The Fourth Arab School of Astrophysics بالتعاون مع الجمعية العربية الفلكية (بالمغرب) والجمعية العلمية للفلك والفضاء (مصر) في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر 2019 بمرصد القطامية الفلكي.

شارك بالمدرسة كطلاب 35 دارسا ودارسة مصرية وعربية ممثلين عن مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، السودان، لبنان، الامارات، كما شارك فيها كمحاضرين وأساتذة 11 محاضرا (مصريون وعرب وأجانب) بالإضافة إلى خمسة من فريق تشغيل موقع القطامية الفلكي من علميين ومهندسين.

تقام المدرسة سنويا من خلال الجمعية العربية الفلكية تحت رعاية مكتب الفلك للتنمية بالاتحاد الدولي الفلكى The Office of Astronomy for Development (OAD) of the IAU، وفي هذا العام أخذ المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقية على عاتقه كامل مسؤولية التنظيم والاستضافة لهذه المدرسة.​