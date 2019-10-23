الشمس تتعامد على معبد "إيزيس" في الأقصر

كتب- يوسف عفيفي:

تعامدت الشمس صباح اليوم الأربعاء، على قدس أقداس معبد إيزيس، المعروف باسم معبد دير شلويط في غرب مدينة الأقصر.

وأضاءت أشعة الشمس وجهي الآلهة آمون، ومنتو رع، بعد أن تسللت إلى داخل المعبد، وألقت بأشعتها الذهبية على اللوحة التي نقش عليها رسمين يصوران آمون ومنتورع، في ظاهرة فلكية تتكرر يومي 23 من أكتوبر و20 من فبراير في كل عام.

وتأتي ظاهرة تعامد الشمس على المعبد المكرس لعبادة الربة إيزيس، ضمن سبع عشرة ظاهرة فلكية نجح فريق مصري برئاسة الدكتور أحمد عوض، وعضوية الباحثين أيمن أبوزيد والطيب محمود، في رصدها داخل معابد الأقصر والجيزة وأسوان وقنا والوادي الجديد، في إطار مشروع تبنته الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية، ووافقت عليه اللجنة الدائمة بالمجلس الأعلى للآثار المصرية.

وقال أيمن أبوزيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية، إن مساعٍ تُبذل لتسويق مثل تلك الظواهر الفلكية على غرار ما يجرى في معبدي أبوسمبل جنوبي أسوان، مشيرا إلى أن الأقصر ستشهد في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل ظاهرة فلكية فريدة ستجذب أنظار العالم.

يذكر أن معبد دير شلويط يقع جنوب جبل ممنون وعلى بعد أربعة كيلو مترات جنوب معابد مدينة هابو الشهيرة في غرب الأقصر، وقد كرس المعبد لعبادة الإله إيزيس، إله الأمومة والطفولة عند المصريين القدماء، ويعرف هذا المعبد عند السياح بمعبد إيزيس الصغير.