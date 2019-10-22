"عبدالعال" للنواب: "أنا صلب كجبال أسوان وقوي مثل رخامها"

كتب - أحمد علي:

انتقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، محاولة بعض النواب، الحصول على الكلمة دون قيامهم بتسجيل أسمائهم لدى الأمانة العامة للمجلس قبلها بـ 24 ساعة، وفقا للقواعد العامة لمنح الكلمة خلال الجلسة.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، أن المادة 206 باللائحة حدد التقاليد البرلمانية التي تم إرساؤها للحصول على الكلمة، كما رسمت طريقا معينا للرد على تقاعس الحكومة، مضيفًا: "نحن نتعامل بمنهج جديد ولدى القدرة على تفعيل الدستور حتى لو ذهبت لآخر العالم لتفعيل ذلك الدستور الذى كتبته بيدي".

وتابع: "لا أحتاج إلى دروس جديدة في القانون"، ووجه حديثه للنواب: "هناك من أراد أن يحصل على الكلمة بدون إذن، ومن يريد أن أنفذ ما في ذهنه ولكنه عليه أن يعود إلى رشده وأن يعود عن ذلك 100 مرة".

وواصل عبدالعال: "لن أنكسر.. لن أنكسر في يوم من الأيام وأنتم تعلمون جيدا أنني صلب كجبال أسوان وقوي مثل رخامها".​