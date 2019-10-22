وزير الإسكان: شبكة الصرف الصحي تغطي 65% بمصر

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن هناك 3600 مشروع مياه وصرف جاري العمل فيها بتكلفة 55 مليار جنيه، مشيرا إلى تنفيذ 1055 مشروعًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة الإسكان، وشهدت مناقشة عدة طلبات حول قضايا الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي ومياه الشرب وانقطاع المياه.

وبالنسبة للعام المالي الحالي، أكد الوزير طلب تمويل بقيمة 40 مليار جنيه، إلا أنه جرى توفير 18.1 مليار جنيه، بنسبة حوالي 25% من الرقم المطلوب، وجاري العمل على إنهاء عدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال الوزير: نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية 98%، موضحا أن هذه النسبة لما هو داخل الأحوزة العمرانية، أما بالنسبة للريف وصلت النسبة 97%.

وأشار إلى أنه من المخطط الانتهاء من 44 مشروع مياه شرب يجرى الانتهاء منه في 2020.

وتابع الوزير: نسبة تغطية مصر من الصرف الصحي في 2014 كانت 50%، إلى أن وصلنا إلى 65%، مشيرا إلى أن النسبة كانت 11% للريف، ستصل بنهاية العام المالي 2020 إلى 44%.