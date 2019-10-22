شعراوي يزور مؤسسة التنمية الاقتصادية بمقاطعة كاتاوبا

كتب- محمد نصار:

زار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مؤسسة التنمية الاقتصادية بمقاطعة كاتاوبا، وهي المقاطعة المركزية لولاية كارولينا الشمالية.

وحسب بيان، اليوم، استعرض المسئولون عن المؤسسة تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال العمل على تقليص الفجوات التنموية بالمقاطعة، بالإضافة لإفساح المجال نحو تحسين القوى العاملة المصنعة في الولاية وإيجاد بيئة عمل أفضل.

كما شهد اللقاء التركيز على القطاعات والامكانيات الاقتصادية ذات الميزات التنافسية الخاصة بالمقاطعة كقطاع الأثاث والمنسوجات ومجال تكنولوجيا المعلومات، والمنتجات الطبية والعطرية ومواد البناء، وتدوير المخلفات والطاقة المتجددة.

كما تمت الإشارة إلى تصنيف مقاطعة كاتاوبا، باعتبارها واحدة من المناطق العشرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية لجذب العمالة وخلق فرص عمل.

وأكد شعراوي أن توجيهات القيادة السياسية للحكومة بالاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي للدولة المصرية.

وأضاف شعراوي أن الحكومة تسعى، خلال الفترة الحالية، إلى تطوير قطاع الصناعة في مصر وتعظيم مساهمته في الاقتصاد بالإضافة إلى سعي الدولة لتوفير بيئة جاذبة وآمنه للاستثمار في جميع المحافظات.