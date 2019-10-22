أكثر الكلمات إنتشاراً

محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

المتحدث العسكري: القوات المسلحة تنظم مسابقة ثقافية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

09:22 ص الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
المتحدث العسكري: القوات المسلحة تنظم مسابقة ثقافية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري

(مصراوي):

قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إنه في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تنظم إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة مسابقة ثقافية لتنمية الوعي الثقافي لدى الجماهير.

وأضاف الرفاعي على الصفحة الرسمية له في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه على من يرغب في الاشتراك بالمسابقة، الاتصال لمعرفة سؤال المسابقة والإجابة عليه على رقم (16886) بنظام الاستعلام الصوتي بسعر المكالمة العادية، بداية من اليوم الموافق 22 أكتوبر، وحتى 5 نوفمبر المقبل، وستقدم جوائز قيمة للفائزين.

المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي القوات المسلحة انتصارات أكتوبر

الخبر التالى:

العمري يرأس وفد مصر بملتقى التعاون العربي الصيني في الإذاعة والتلفزيون
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان