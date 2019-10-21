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    بينها القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية والسيول

    09:44 م الإثنين 21 أكتوبر 2019
    بينها القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الرعدية والسيول

    سقوط الأمطار - أرشيفية

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلن الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار والسيول بداية من مساء اليوم حتى يوم الجمعة المقبل.

    وقال عطا لمصراوي، إنه بداية من مساء اليوم، من المنتظر أن تتعرض بعض المناطق لأمطار متوسطة إلى غزيرة، ويشمل ذلك: المناطق الغربية وسيوة ومطروح، وتمتد إلى شمال الدلتا والقاهرة والوجه البحري وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين تكون رعدية على مناطق من شمال البلاد.

    وأضاف المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن المناطق التي تتعرض للسيول بداية من غد الثلاثاء هي جنوب سيناء وأماكن متفررقة من الصعيد خاصة شمال محافظات الصعيد.

    وتابع: "بداية من الغد أيضًا تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درحات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام".

    وعن حركة الرياح، أكد عطا، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

    ونصحت هيئة الأرصاد الجوية بتغيير نوعية الملابس من الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، وذلك للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة على شمال البلاد.

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