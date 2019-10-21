البرلمان يمهل الحكومة 15 يوما للرد على المواد الخلافية بقانون التجارب السريرية

كتب- أحمد علي:

اتفق أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتعديل نصوص بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعترض عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إرسال خطاب غدا الثلاثاء إلى وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان لطلب تقرير من اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء يتضمن الرد على المواد محل الاعتراض في غضون ١٥ يوما.

وأوضح وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف رئيس اللجنة الخاصة المكلفة من مجلس النواب - خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاثنين- أن اللجنة ستضع كل المقترحات الواردة من الجهات والشخصيات المعنية محل دراسة من جانبها، وستعقد جلسة استماع الأسبوع بعد المقبل للاطلاع على رأي المختصين، قبل تشكيل لجنة صياغة لإعداد تقريرها النهائي، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس قبل نهاية العام الجاري.

وأشار الشريف إلى أن اللجنة تلقت من وزارة التعليم العالي في 3 يونيو الماضي مشروع قانون يحتوي على 30 مادة في شأن "تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية"، لكنه لم يأت في إطار عمل اللجنة الذي ينصب على دراسة المواد محل الاعتراض الورادة في خطاب رئيس الجمهورية إلى المجلس في دور الانعقاد العادي الرابع، وبالتالي فإن اللجنة تنتظر تقريرا من الحكومة للمضي قدما في عملها وإنجاز تقريرها النهائي قبل نهاية العام الجاري.