حدث في 8 ساعات| تصريحات السيسي عن سد النهضة وتحذيرات الأرصاد من الأمطار

كتب – محمود مصطفى:

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأحداث على الساحة المحلية بدأت باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، وانقعاد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الأحداث الماضية:

تفاصيل لقاء السيسي ورئيس مجلس الوزراء الكويتي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، وطلب نقل التحيات إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، معرباً عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي.

السيسي: نبذل مساعي حثيثة للخروج من تعثر مفاوضات سد النهضة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ترحيبه بالالتقاء مجددًا برؤساء وفود الدول المشاركة في "أسبوع القاهرة للمياه"، والذي ينظم هذا العام تحت شعار "الاستجابة لندرة المياه"، بالتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبحضور العديد من الوزراء وكبار المسئولين والخبراء من مختلف دول العالم لبحث قضايا المياه.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اليوم الاثنين، رؤساء وفود الدول المشاركة في فعاليات "أسبوع القاهرة الثاني للمياه"، الذي يعقد تحت رعايته، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري.

الكهرباء تعلن تقسيط ثمن العدادات

قال المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إن خدمة تقسيط المبالغ الخاصة بمقايسات تركيب العدادات متاحة للمواطنين، موضحا أنه يجرى سداد 50% من قيمة المبلغ مع تقسيط الباقي لمدد تصل إلى 3 سنوات.

وأضاف فودة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم الاثنين، أنه يمكن استثناء القرى والنجوع من الالتزام بدفع نسبة الـ50% كمقدم.

بيان جديد من الأوقاف بشأن زيادة مرتبات الأئمة

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تتعامل مع ملف التسويات وفق القانون والعبرة فيه بالكفاءة وحاجة العمل من خلال لجان متخصصة على مستوى رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة كل في مجال اختصاصه.

مدبولي ونظيره الكويتي يشهدان توقيع اتفاقيتي المرحلة الثانية لـ"تنمية سيناء"

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، مراسم توقيع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، على كل من اتفاق إطاري لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار على 3 سنوات حتى 2022، بعد نجاح المرحلة الأولى مع الصندوق التي بدأت في عام 2016 وتنتهي العام الجاري بقيمة تقترب من المليار دولار.

نتحمل 5 أضعاف.. الوزير: لن نرفع تذكرة القطار إلا بعد تحسين الخدمة

أكد كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن الوزارة لن ترفع أسعار تذاكر القطارات إلا بعد تحسين الخدمة: "مش هنزود أسعار تذاكر القطارات غير لما نحسّن الخدمة، على أعلى مستوى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبدالواحد، اليوم الاثنين.

شديدة ومتوسطة.. "التنبؤ بالفيضان" يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الأربعاء

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين خرائط الأماكن المتوقع سقوط الأمطار عليها، بداية من اليوم الاثنين ٢١ أكتوبر وحتى ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار اليوم قد تصل إلى 7 ملليمتر على الصحراء الغربية (شديدة) وتقل شدتها على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة.

بسعر يصل لـ77 ألف جنيه للمتر.. بيع 15 محلاً تجاريًا بدمياط الجديدة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عقد جلسة بيع مزاد علني لعدد (15) محلًا تجاريًا بمدينة دمياط الجديدة بمساحات تتراوح بين (18م٢ :83م٢) بأسواق الأحياء والمجاورات وأسفل العمارات السكنية بمختلف مناطق المدينة.

تقلل الزحام والتلوث.. 10 معلومات عن أتوبيسات "التردد السريع" (صور)

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه مستهدف تشغيل أتوبيسات سريعة التردد ضمن مشروع النقل الجماعي "Bus rapid transit".

جاء ذلك خلال افتتاحه لمحطة هليوبوليس بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، الأحد.

وزير الإسكان يصدر قرارًا بتعيينات وتكليفات بأجهزة المدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا وزاريًا بتعيينات وتكليفات جديدة بأجهزة المدن الجديدة المختلفة.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، نص القرار، على أن يتولى المهندس عبدالوهاب سعيد صميدة، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة والمكلف بتسيير أعمال الجهاز، العمل رئيسًا لجهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، وتكليف المهندسة جيهان أحمد عمار فرغلي، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، والمكلفة بتسيير أعمال الجهاز، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة.