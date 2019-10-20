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    أهمها سد الأسبعية.. رئيس "الوطنية للمقاولات": نتعاون مع الري لمواجهة السيول

    09:28 م الأحد 20 أكتوبر 2019
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    كتب - أحمد مسعد:

    قال اللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، إن هناك تعاون كبير مع وزارة والري يتمثل في مواجهة السيول والاستفادة منها.

    وأوضح "سالم"، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثاني للمياه، أنه تم تنفيذ 16 عملًا صناعيًا من سدود وبحيرات صناعية بالبحر الأحمر وتنفيذ 25 عملًا صناعيًا تتمثل في سدود ركامية وبحيرات صناعية بجنوب سيناء وأهمها سد الأسبعية.

    وأضاف أن الشركة على استعداد تام لنقل تلك الخبرات للدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أنه تم التعاون مع وزارة الإسكان المصرية بتنفيذ 78 عمارة بمحافظة الأقصر، وكذلك تم عمل محطة للمعالجة الثلاثية للصرف الصحي ومحطات لمحولات الكهرباء.

    وأشار إلى التعاون مع وزارة الآثار لتتفيذ متحف شرم الشيخ وسوهاج وطنطا وتجديد قصر الأمير يوسف كمال، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المشروعات مع وزارة التعليم العالي من إنشاء مستشفيات جامعية و كليات.

    كرم سالم سد الأسبعية الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات السيول وزارة والري

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