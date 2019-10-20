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    مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي بمطار القاهرة

    04:09 م الأحد 20 أكتوبر 2019
    مدبولي يستقبل رئيس الوزراء الكويتي بمطار القاهرة

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب - طه عبيد:

    وصل مطار القاهرة الدولي، رئيس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد، على رأس وفد رفيع المستوى إلى مصر، في زيارة رسمية لمدة يومين، وكان في استقباله بالاستراحة الحكومية بالمطار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.

    ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الكويتي، عددًا من المسئولين لبحث أوجه العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى تبادل الرؤى تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

    كما يشهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره الكويتى توقيع عددًا من اتفاقيات التعاون الثنائي، في إطار سعيهما إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

    تأتي زيارة رئيس الوزراء الكويتي إلى مصر في إطار ما شهدته العلاقات المشتركة في الآونة الأخيرة من تطورات ملموسة في مختلف أوجه التعاون المشترك .

    مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الكويتي مطار القاهرة

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