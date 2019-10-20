مجلس الوزراء يوضح جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية - انفوجرافيك

كتب- محمود مصطفى:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجرافيك سلط من خلاله الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير المناطق العشوائية، بمختلف ‏محافظات الجمهورية، لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.

ورصد الإنفوجرافيك، توزيع المناطق العشوائية (غير الآمنة- غير المخططة) التي تم تطويرها على مستوى الجمهورية، والتي استفاد منها أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه فيما يتعلق بالمناطق غير الآمنة تم التعامل مع 192 منطقة تشمل "إزالة مصدر الخطورة، بناء - تعويض - تقنيين أوضاع" وفقاً لدرجة خطورتها- موزعة على مستوى الجمهورية بإجمالي 105672 وحدة، وتم تطوير 52 منطقة غير مخططة في 6 محافظات على مساحة 4351 فدان بإجمالي وحدات 409405 وحدة مستفيدة من أعمال التطوير، وأخيراً تم تطوير 6 أسواق تجارية و8 أسواق غذائية و4 أسواق تجارية وغذائية بإجمالي 18 سوقاً بـ 9 محافظات، استفاد منها 2773 محل تجاري وغذائي.

وبلغت إجمالي تكلفة مشروعات التطوير بالمناطق غير الآمنة تبلغ 31 مليار جنيه، ويجرى تطوير 165منطقة بإجمالي وحدات 115935 وحدة سكنية، علماً بأنه من المستهدف أن تصبح مصر خالية من المناطق غير الآمنة بحلول عام 2020.

وأبرز الانفوجرافيك أن التكلفة التقديرية للمناطق الغير مخططة بلغت 318 مليار جنيه، حيث أن 37,5% من المدن في مصر غير مخططة بإجمالي مساحة حوالي 152 ألف فدان، وتم تطوير 52 منطقة غير مخططة حتى الآن، بتكلفة 900 مليون جنيه، ومن المستهدف أن تعلن مصر خلوها من المناطق غير المخططة بحلول عام 2030.

ورصد الانفوجرافيك، أبرز المشروعات التي تم تنفيذها لتسكين أهالي المناطق غير الآمنة، تم تنفيذ 18278 وحدة في مشروع (الأسمرات 1، 2، 3)، بتكلفة 3,3 مليار جنيه، فضلاً عن تنفيذ 4895 وحدة في مشروع ( المحروسة 1، 2) بتكلفة 804 مليون جنيه، وتنفيذ 3501 وحدة في مشروع (بشاير الخير 1، 2) بتكلفة 2,7 مليار جنيه، بجانب تنفيذ 1096 وحدة في مشروع (أهالينا 1) بتكلفة 600 مليون جنيه، إضافة إلى تنفيذ 816 وحدة في مشروع (روضة السيدة زينب) بتكلفة 330 مليون جنيه، في حين تم تنفيذ 860 وحدة في منطقة (النورس الجديدة) بتكلفة 236 مليون جنيه، وأخيراً جاري تنفيذ 4392 وحدة في "معاً لتطوير العشوائيات" بتكلفة 1,4 مليار جنيه.