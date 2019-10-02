​الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل تقسيم أرض بطريق مصر إسماعيلية الصحراوي

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة القاهرة، بشأن مشروع تعديل تقسيم على طرق قائمة للبلوكين (ن ـ هـ) المعتمد برقم 15137 لعام 2014 من التخطيط التفصيلي المعتمد للأرض الكائنة بالقطاعة رقم 1690 بحوض خارج الزمام رقم (بدون) من ك (22.285) إلى ك (25) طريق مصر/إسماعيلية الصحراوي "البر الأيسر" بناحية أبوزعبل بمركز الخانكة بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة بالقرار رقم 97 لعام 1997 بضم القطعتين رقمي (8/ن ـ 9/ن) لتصبحا قطعة واحدة برقم (9/ن) باستخدام تجاري بالدور الأراضي وباقي الأدوار سكني ملك محمد محمود حسن بموجب العقد المشهر رقم 1073 بتاريخ 18/3/2018.

وجاء نص القرار كالتالي: