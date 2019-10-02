عبدالعال يعلن استدعاء الحكومة للبرلمان الأسبوع المقبل

كتب- أحمد علي ومير إبراهيم:

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، استدعاء رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، لإلقاء بيان على الشعب يوصل فيه الحقائق لكل المصريين.

وأكد عبدالعال، في كلمته بالجلسة العامة، الأربعاء، تعليقًا على ما تناوله البعض بشأن ما دار بجلسة الأمس، أن لغة اجتزاء الحديث أمر غير مقبول، ومصر تسير على الطريق الصحيح.

وانتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما روج بشأن جلسة البرلمان أمس الثلاثاء، وما حدث بها من انتقادات للحكومة ومطالبات بفتح المجال العام، بأنها "محاولة كلام من أجل تنييم الناس"، مؤكدا ثورة المجلس لن تهدأ إلا إذا وصلت الحقيقة لكل مواطن وأي مسؤول يقصر لن نصمت عليه.