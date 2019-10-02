  • عاجل:بالدرجات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    غدًا.. دار الأوبرا تفتتح معرضًا جماعياً احتفالا بعيدها الـ 31

    03:35 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    غدًا.. دار الأوبرا تفتتح معرضًا جماعياً احتفالا بعيدها الـ 31

    دار الأوبرا المصرية

    القاهرة - أ ش أ:

    يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء الخميس، معرضا جماعيا بعنوان: "في حب الأوبرا" لعدد من التشكيليين المصريين والعرب والأجانب، يقام بقاعتي صلاح طاهر وزياد بكير للفنون التشكيلية.

    ويستمر المعرض، الذي يقام ضمن الاحتفالات بالعيد الـ 31 لدار الأوبرا المصرية، حتى يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر الجاري، ويضم أكثر من 100 عمل فني متنوع، ويجمع ألوانا من الاتجاهات والمدارس التشكيلية كما يصاحبه ندوة بعنوان: "الفن حياة" تقام في السادسة مساء الثلاثاء المقبل، بقاعة صلاح طاهر، وتستضيف الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية كريمان حرك، الدكتور أحمد عبد الله استشاري الطب النفسي، والفنان الدكتور طه القرني ويتخللها فقرات غنائية وموسيقية لعازف العود هاني الجيزاوي.

    تجدر الإشارة إلى أن معرض "في حب الأوبرا" يستضيف إلى جانب المبدعين المصريين فنانين من دول الكويت، العراق، السعودية، السويد، الجزائر، سوريا، اليمن، تونس وفلسطين.

    هذا المحتوى من

    Asha
    دار الأوبرا المصرية مجدي صابر قاعة صلاح طاهر الفن التشكيلي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان