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    وزير الزراعة يكلف "محمد الشحات" بتسيير أعمال هيئة التعمير

    09:49 م السبت 19 أكتوبر 2019
    وزير الزراعة يكلف "محمد الشحات" بتسيير أعمال هيئة التعمير

    الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة

    كتب - أحمد مسعد:

    قرر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف الدكتور محمد الشحات عبدالعزيز بدوي رئيس بحوث بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، للقيام بتسيير أعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بجانب عمله.

    وسبق أن تم تكليف "الشحات" للعمل رئيسا لفرع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببحيرة تنمية السد العالي بأسوان.

    يأتي ذلك وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم ١٢٤٣ لسنة ٢٠١٩.

    كان وزير الزراعة وافق على استقالة اللواء محمد حلمى المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية من منصبه.

    وفي وقت سابق اليوم، قال اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إنه تقدم باستقالته اليوم إلى الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، بعد عامين قضاهما في الهيئة.

    وأضاف "حلمي" في تصريحات لمصراوي، إنه تولى رئاسة الهيئة في التاسع والعشرين من أكتوبر 2017 بقرار يجدد سنوياً، موضحا أنه طلب من الوزير إعفاءه من منصبه بعد شعوره بتأدية ما عليه في الوزارة.

    عزالدين أبوستيت وزارة الزراعة محمد الشحات عبدالعزيز بدوي معهد بحوث الهندسة الزراعية الهيئة العامة لمشروعات التعمير السد العالي أسوان

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