أسبوع التقلبات والأمطار الرعدية.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثة أيام المقبلة​

كتب- محمد عبد الناصر:

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية، إن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري تشهد تقلبات جوية ارتفاعًا وانخفاضا في درجات الحرارة، خاصة على محافظات الوجة البحري والقاهرة والسواحل الشمالية.

وأضاف شاهين لمصراوي، اليوم السبت: بداية من الأحد ترتفع درجات الحرارة لتكون على القاهرة 32 وحتى 33 درجة بخلاف الأيام الماضية والتي وصلت لـ31 درجة.

وتابع: هذا الارتفاع في درجات الحرارة سرعان ما يتغير بداية من يوم الاثنين نتيجة تغير الكتل الهوائية، ونشهد فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى القاهرة وبعض المناطق من شمال الصعيد يوم الثلاثاء.

وأكد مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، لكن قوتها تتفاوت من منطقة إلى أخرى.

وحذر من الشبورة المائية خلال هذه الأيام، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

وعن نشاط الرياح أكد أن أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.​